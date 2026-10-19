Zweedse koning heeft warme herinneringen aan Singapore

De Zweedse koning Carl Gustaf denkt met warme gevoelens terug aan zijn staatsbezoek aan Singapore, twee jaar geleden. Dat zei de Zweedse koning ter gelegenheid van het staatsbanket tijdens het bezoek van de president van Singapore aan Zweden.

In zijn speech noemde Carl Gustaf het "een groot genoegen" om de president en zijn vrouw welkom te heten. "Wij doen dit in de overtuiging dat dit moment herinnerd zal worden als een mijlpaal in de vriendschap tussen onze beide landen", zei de koning. Hij memoreerde ook zijn eigen bezoek aan het Aziatische land in 2024. "Het liet een blijvende indruk achter van een land vol energie en ambitie, en van de vele overeenkomsten tussen onze landen."

Carl Gustaf noemde onder meer een gedeelde waardering voor "goed functionerende samenlevingen". Ook sprak hij zijn dank uit voor de steun en inzet van Singapore voor Oekraïne, "juist nu die zo hard nodig is."

Het staatsbezoek, dat tot en met woensdag duurt, staat in het teken van zestig jaar diplomatieke betrekkingen tussen de landen.