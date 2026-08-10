WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de hele Straat van Hormuz is ontdaan van mijnen. Volgens hem heeft de Amerikaanse marine de belangrijke zeestraat volledig onder controle.

De Straat van Hormuz is al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. De laatste tijd liet Iran wel af en toe schepen door, maar die moesten wel via een bepaalde route varen. Andere routes zouden gevaarlijk zijn, mede omdat daar zeemijnen liggen.

Eerder zei Trump dat hij wil dat Iran compensatie betaalt voor alle mensen die tijdens meerdere conflicten zijn gedood. Hij reageerde daarmee op een eis van Iran, dat geld wil zien voor alle schade die is opgelopen bij Amerikaanse luchtaanvallen.

Volgens Trump zou Iran niet alleen verantwoordelijk gehouden moeten worden voor Amerikaanse doden in de regio, maar ook voor alle doden en schade tijdens oorlogen in Libanon, Syrië, Jemen en Gaza. Iran steunde in die gebieden groeperingen die conflicten hebben uitgevochten met Israël of de Verenigde Staten.