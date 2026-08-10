SEXBIERUM (ANP) - Boeren hebben maandagavond in Friesland met trekkers over de snelweg gereden. Dat gebeurde na afloop van een protestactie in Sexbierum.

Een ANP-fotograaf zag dat groepjes boeren over de A31 reden. De politie was daarbij aanwezig.

De boeren waren daarvoor bijeengekomen op een weiland langs diezelfde snelweg. Meer dan honderd trekkers hadden zich daar verzameld om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een deel van de boeren had de Nederlandse vlag omgekeerd aan het voertuig hangen.

In Overijssel waren maandagavond ook boerenprotesten, waaronder in Ommen, Dalfsen en Hardenberg.