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Trump dineert met topman Anthropic, maar blijft bij AI-standpunt

28 sep , 1:53Buitenland
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ANP
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WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij zondagavond dineert met Dario Amodei, de topman van AI-bedrijf Anthropic. Amodei is één van de prominenten uit de AI-wereld die oproepen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te vertragen.
Trump is het daar niet mee eens en herhaalde dat standpunt zondagavond. Hoewel hij de zorgen rond AI erkende, is het volgens Trump belangrijker voor de Verenigde Staten om een technologische voorsprong op China te behouden. "We liggen misschien anderhalf jaar voor op China", zei Trump tegen Fox News tijdens een golftoernooi. "We lopen voorop en we bouwen enorme projecten ter waarde van biljoenen dollars. Waarom zouden we dat opgeven?"
Amodei riep eerder deze maand de AI-industrie op het tempo waarin de capaciteiten van AI-modellen worden uitgebreid bewust te matigen. Hij kreeg bijstand van onder anderen Bill Gates, Elon Musk en OpenAI-topman Sam Altman.
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