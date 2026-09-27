Massive Attack-zanger gearresteerd om steun aan Palestine Action

Robert Del Naja van de band Massive Attack is opgepakt omdat hij zijn steun heeft uitgesproken aan actiegroep Palestine Action. De politie arresteerde de muzikant zaterdag in Liverpool toen hij protesteerde bij een bijeenkomst van de Britse Labour-partij.

Del Naja, ook bekend als 3D, hield op een brug een bordje vast met de tekst "Ik ben tegen genocide, ik steun Palestine Action". Die groep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristische organisatie. De organisatie werd vorig jaar verboden.

De artiest werd eerder dit jaar ook al gearresteerd bij een soortgelijk protest waar hij Palestine Action steunde.