WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten zullen Oman "helemaal kapot bombarderen" als het land in de weg staat bij het conflict met Iran in de Straat van Hormuz. Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump tegen tv-zender Fox News. Oman en Iran onderhandelen over een veilige doorgang in de belangrijke zeestraat.

"Iran moet de witte vlag van overgave hijsen", zou Trump tegen een journalist van Fox hebben gezegd. Hij benadrukte daarbij dat de Verenigde Staten doorgaan met het zetten van economische druk op Iran. Dat doet het land volgens hem via de Amerikaanse blokkade voor de Straat van Hormuz. "Het zijn goede pokerspelers", aldus Trump. "Maar ze zijn aan het sterven."

Maandag verloopt het zogenoemde memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS. Hierin was afgesproken dat er zestig dagen de tijd waren voor verdere gesprekken om een definitief einde te maken aan de oorlog. De onderhandelingen zijn al eerder vastgelopen.