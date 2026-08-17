Gerard Ekdom laat volgende maand voor één keer een luisteraar zijn ochtendshow bij Radio Veronica presenteren. De gelukkige luisteraar neemt op 18 september plaats achter de microfoon tijdens Ekdom in de Morgen, maakte de radiozender bekend.

De winnaar wordt gekozen uit de luisteraars die hun stem uitbrengen voor de Top 3000 van Radio Veronica, die daarbij aangeven kans te willen maken. Er kan tot 30 augustus gestemd worden voor de lijst, die van 31 augustus tot en met 18 september op Radio Veronica te horen is.

"Tijdens mijn zomervakantie besefte ik het opnieuw: ik heb echt de leukste baan van de wereld en dat wil ik graag delen", zegt Ekdom. "De Top 3000 is al jaren van de luisteraars, dus waarom zou de ochtendshow niet ook een keer van één van hen zijn? Daarom geef ik tijdens de finaledag mijn plek achter de microfoon eenmalig uit handen."