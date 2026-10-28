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Trump eist terugtrekking Senaatskandidaat Alaska na NYT-artikel

28 okt , 20:54Buitenland
anp281026219 1
ANP
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump eist dat de Democratische kandidaat voor de Senaat in Alaska, Mary Peltola, zich terugtrekt uit de verkiezingen. Dat schrijft hij op Truth Social. Dat doet Trump na een artikel van de New York Times waarin staat dat haar medewerkers maandenlang bezig zijn geweest met het werven van kandidaten om de Republikeinse kandidaat Dan S. Sullivan dwars te zitten. Ze zouden ook betrokken zijn geweest bij het kandidaat stellen van iemand met dezelfde naam: Dan J. Sullivan.
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