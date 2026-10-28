Koning ontvangt Zelensky met open armen

DEN HAAG (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft woensdag een bezoek gebracht aan koning Willem-Alexander. De ontmoeting vond plaats in de zogeheten DNA Salon op Paleis Huis ten Bosch.

Net als in december, toen Zelensky ook op bezoek kwam bij de koning, had Willem-Alexander weer zijn blauw-gele stropdas om, ter verwijzing naar de vlag van Oekraïne. Op beelden die de president zelf online deelde, is te zien dat de koning hem met open armen ontving. Daarna volgde een omhelzing.

Eerder woensdag ontmoette Zelensky premier Rob Jetten op het Catshuis. Daarna werd bekend dat Nederland Oekraïne nog eens een half miljard euro aan militaire steun geeft om het de komende winter door te helpen. In het nieuwe 'winterpakket' zitten onder meer luchtverdedigingswapens en drones.