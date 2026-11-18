MOSKOU/SHENZHEN (ANP/DPA/RTR) - De presidenten Vladimir Poetin en Donald Trump hebben elkaar woensdag voor het galadiner van de APEC-top in het Chinese Shenzhen begroet. Het is niet duidelijk of ze elkaar verder nog in de marge van het evenement apart spreken.

De leiders van Rusland en de VS zijn op de top van de APEC, het samenwerkingsverband van landen aan de Stille Oceaan. Onder anderen de woordvoerder van het Kremlin zei eerder dat de twee leiders elkaar informeel zouden kunnen ontmoeten. De laatste keer dat Poetin en Trump elkaar hebben ontmoet, was in Anchorage in de Amerikaanse staat Alaska in augustus 2025.

Er is geen officiële ontmoeting voorzien tussen alleen de Amerikaanse en de Russische president. Maar volgens een adviseur van Poetin wordt er een gesprek tussen de twee verwacht en mogelijk ook een kleine bijeenkomst van hen met nog enkele andere leiders. Poetin ontbeet woensdag met zijn Chinese collega Xi. Daarbij is volgens het Russische persbureau TASS ook over Oekraïne gesproken.

De aandacht in Shenzhen is vooral gericht op de ontmoeting van China, Rusland en de VS op donderdag. Daar wordt naar verwachting ook onder meer over Oekraïne gesproken.