Yves Berendse wordt ambassadeur van de Cruyff Foundation. Dat maakten de stichting en de zanger woensdag via sociale media bekend. De stichting noemt de Terug in de Tijd-zanger een "geweldige aanvulling op onze groep ambassadeurs".

"Mijn naam is Yves Berendse en ik ben zeer trots en vereerd dat ik de nieuwe ambassadeur ben van de Johan Cruyff Foundation. Ik hou van voetbal, ik hou van Amsterdam, ik hou natuurlijk heel veel van Johan Cruijff. En ik vind dat sport toegankelijk moet zijn voor iedereen, en dat is eigenlijk alles waar de Cruyff Foundation voor staat", zegt Berendse in een video.

De Cruyff Foundation creëert onder meer Cruyff Courts in de wijken en bij instellingen voor kinderen met een handicap. Op de lijst van ambassadeurs van de Cruyff Foundation staan niet alleen veel oud-voetballers, maar ook andere bekende sporters en bekende Nederlandse acteurs en presentatoren.