WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump ontmoet woensdag in Florida NAVO-leider Mark Rutte, zo maakte het Witte Huis maandag bekend.

De ontmoeting vindt aan het einde van de middag plaats in Palm Beach. Trump sprak vorige week in Azië met de Russische president Vladimir Poetin en de Chinese leider Xi Jinping.

Trump heeft zich geregeld kritisch uitgelaten over de westerse bondgenoten van Amerika. Tijdens de top van vorige week noemde hij zowel Poetin als Xi zijn "vriend". Rutte heeft herhaaldelijk geprobeerd de spanningen binnen de NAVO te sussen en Trump tevreden te houden.

De ontmoeting tussen Rutte en Trump vindt ook plaats op een moment dat Europa erop aandringt om te worden betrokken bij de door de VS gesteunde besprekingen over een einde aan de Russische oorlog in Oekraïne.