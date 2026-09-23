Trump en Venezolaanse Rodríguez ontmoeten elkaar voor het eerst

NEW YORK (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump en de Venezolaanse leider Delcy Rodríguez hebben elkaar voor het eerst persoonlijk ontmoet. Dat zegt de interim-president na de ontmoeting in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York, waar tal van wereldleiders deze week bijeen zijn.

De twee spraken onder meer over veiligheid, mijnbouw en energie. Naast Trump waren ook zijn stafchef, een topadviseur en zijn ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken aanwezig. Rodríguez plaatste nadien een foto van haar met Trump op X en sprak van een historische ontmoeting. Later spreekt Rodríguez de Algemene Vergadering toe.

De Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado, die in ballingschap leeft, zou tijdens Rodríguez' afwezigheid tot drie maal toe hebben geprobeerd Venezuela binnen te komen. Zo zouden er plannen zijn geweest om via Panama, Aruba en Curaçao de oversteek te maken. Onduidelijk is waarom haar pogingen zijn mislukt.