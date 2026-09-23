sombr weerspreekt beschuldigingen 'nepo-baby': absurd

sombr vindt het naar eigen zeggen absurd dat mensen beweren dat hij zijn bekendheid te danken heeft aan zijn ouders. De term 'nepo-baby' klopt volgens hem dan ook niet. In gesprek met het tijdschrift Elle vertelt de 21-jarige singer-songwriter, wiens echte naam Shane Boose is, dat hij op eigen kracht zijn plek in de muziekindustrie heeft bemachtigd.

"Ik zal altijd respect hebben voor mijn vader en moeder. Ik ben zo ontzettend trots op ze, want om je leven aan zoiets te wijden is zo ongelooflijk en belangrijk", begint sombr. Hij refereert daarbij aan het werk dat ze doen. Zo was zijn vader Andy Boose zelf muzikant voordat hij evenementen organiseerde met hiv/aidsorganisaties. Zijn moeder werkt eveneens in de hiv/aidspreventie. "Om te denken dat dat mij zou kunnen helpen om een contract te krijgen of een grote artiest te worden omdat mijn vader zijn leven wijdt aan de strijd tegen aids, is simpelweg ongelooflijk absurd."

De artiest vervolgt dat "als je eenmaal een contract hebt, niemands ouder ervoor kan zorgen dat de muziek van een artiest aanslaat". "Het moet een snaar raken bij luisteraars."

sombr brak in Amerika door als 17-jarige met het nummer Caroline en in 2025 internationaal met de hit Back to Friends. Hij stond voor het eerst met dit nummer in de top 10-notering van de Hot 100 van Billboard, de belangrijkste Amerikaanse hitlijst. Zijn debuutalbum I Barely Know Her verscheen in augustus 2025 en belandde op nummer 14 in de Billboard 200. De artiest stond eerder dit jaar in een uitverkocht AFAS Live en op Lowlands. Volgend jaar staat sombr op 31 mei en 1 juni 2027 met zijn You Are The Reason Tour in de Ziggo Dome.