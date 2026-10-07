WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump gaat donderdag de National Medal of Science uitreiken aan SpaceX-topman Elon Musk. Dat meldt het Witte Huis. De medaille is de hoogste onderscheiding voor wetenschappers en ingenieurs in het land.

Ook Google-oprichter Sergey Brin, Nvidia-topman Jensen Huang en AMD-topvrouw Lisa Su ontvangen de onderscheiding.

De top zal Trump herenigen met veel vooraanstaande leiders uit de techindustrie, nog maar een week nadat hij hen in het Witte Huis ontving om te praten over de zorgen rond de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI). Aanleiding was een reeks opvallende beveiligingslekken, die de roep om strengere regels rondom AI aanwakkerden.

Nog voordat die bijeenkomst begon, had Trump de noodzaak van strengere veiligheidsmaatregelen echter grotendeels van de hand gewezen. De bestuurders kwamen in plaats daarvan een vrijwillig kader overeen, waarin zij afspraken om samen te werken met externe auditors die de veiligheid van geavanceerde modellen beoordelen.