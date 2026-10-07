NAPELS (ANP/RTR) - Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De 29-jarige Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen.

"Scott McTominay heeft vandaag aanvullende medische tests ondergaan, waaruit bleek dat hij weer fit is om te spelen", schreef Napoli op de clubsite. "Hij heeft daarom de groepstraining hervat, na een periode van individuele trainingen."

McTominay kwam voor het laatst in actie in augustus. Napoli is de nummer 9 van de Serie A. De ploeg van onder anderen Oranje-international Noa Lang speelt zaterdag een thuiswedstrijd tegen Frosinone.