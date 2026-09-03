WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering van president Donald Trump heeft nieuwe plannen aangekondigd om positieve discriminatie tegen te gaan, schrijft The New York Times. Volgens de nieuwe regels verliezen alle scholen met hulpprogramma's voor minderheden hun belastingvrije status. Die maatregel kan scholen veel geld kosten.

In de Verenigde Staten hebben bepaalde minderheden, zoals zwarte mensen of latino's, veel minder kans om bijvoorbeeld te gaan studeren dan witte mensen of Amerikanen met een Aziatische achtergrond. Sommige onderwijsinstellingen hebben daarom programma's opgezet om die kansenongelijkheid recht te trekken.

Trump ziet dat als discriminatie ten opzichte van witte of Aziatische mensen, omdat die niet in aanmerking komen voor die hulp.

De nieuwe regels gelden voor alle onderwijsinstellingen, van basisscholen tot universiteiten. Het betekent niet alleen dat de scholen zelf meer belasting moeten afdragen, maar ook dat donateurs niet meer belastingvrij kunnen schenken.