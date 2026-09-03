Meghan, de hertogin van Sussex, bedankt de overleden schrijver en feminist Gloria Steinem voor alles wat ze heeft betekend. Op Instagram noemt de echtgenote van prins Harry haar een "vriendin en mentor".

"Jullie kennen allemaal haar vele verdiensten en de manier waarop ze de wereld heeft gevormd voor vrouwen en alle mensen", schrijft Meghan. "In het openbaar deden we samen interviews, belden we jonge kiezers om ze aan te moedigen hun stem te laten horen, woonden we awardshows bij en dachten we na over hoe we deze prachtige maar ingewikkelde wereld eerlijker konden maken.

Buiten de spotlights was Steinem "nog liever en indrukwekkender dan je je kunt voorstellen", vervolgt Meghan. "Ze vierde Thanksgiving met ons gezin, introduceerde me bij een van mijn beste vriendinnen (altijd een vurig pleitbezorger van vriendschap tussen vrouwen), hield met heel haar hart van onze kinderen, stond me bij in moeilijke tijden en gaf buitengewoon advies en waardevolle inzichten, onder het genot van een kop thee en met ongeëvenaarde brutaliteit en humor."

Bij haar bericht deelt Meghan ook enkele foto's van zichzelf en Steinem. Daarop is ze ook te zien met een nog jonge prins Archie. "Rust in vrede en rust in trots. Kijk eens wat je voor ons allemaal hebt betekend. Dankjewel", besluit de hertogin.