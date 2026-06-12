WASHINGTON (ANP/RTR) - De regering van de Amerikaanse president Donald Trump gaat in beroep tegen een rechterlijk bevel om zijn naam te verwijderen van het Kennedy Center. Ook vecht de regering het besluit aan waarmee de rechter Trumps plan blokkeerde om het culturele centrum in Washington twee jaar te sluiten voor renovatie.

Het beroep draait om een uitspraak van eind mei. Een rechter bepaalde toen dat alleen het Congres de naam van het Kennedy Center mag veranderen. De naam van Trump moest daarom worden verwijderd van de gevel, de website en ander materiaal. Het centrum is vernoemd naar president John F. Kennedy, die in 1963 werd vermoord.

Trump schreef daarna op zijn platform Truth Social dat hij de zeggenschap over het Kennedy Center aan het Congres wil overdragen. Volgens hem verkeert het gebouw in slechte staat.

Het Kennedy Center had medewerkers eerder al opgedragen de naam van Trump uit interne en externe uitingen te halen. Uiterlijk 12 juni moest de naam ook van borden en brochures verdwenen zijn.