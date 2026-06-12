De Amerikaanse zangeres Ariana Grande heeft gereageerd op een video van het Witte Huis over het immigratiebeleid, waarin haar muziek te horen is. Grande is het niet eens met het gebruik van het nummer Bye, schreef ze volgens persbureau Reuters in een reactie op TikTok. "Gebruik alsjeblieft nooit mijn muziek in verband met deze barbaarse, onmenselijke, gruwelijke onzin", aldus Grande.

In de video is te zien dat agenten mensen arresteren en in de boeien slaan, terwijl Bye te horen is. Volgens Reuters zoekt het team van Grande naar een manier om de muziek te verwijderen uit de video. Het bericht van Grande zou inmiddels niet meer te zien zijn.

Het Witte Huis gebruikt vaker populaire nummers in video's over onder meer het immigratiebeleid. Nancy Sinatra uitte in april kritiek op het gebruik van het nummer My Way van haar vader, Frank Sinatra. Ook onder anderen de Duitse band Alphaville, The Pokémon Company, Kesha, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, Kenny Loggins, Ben Stiller, Paul Thomas Anderson en ABBA-zanger Björn Ulvaeus hebben eerder hun ongenoegen geuit over het gebruik van hun werk in video's van de Amerikaanse president Donald Trump.