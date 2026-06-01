WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Iran niet had laten weten dat het diplomatieke overleg wordt opgeschort. "Het betekent niet dat we daar overal bommen gaan gooien", zei hij tegen het Amerikaanse NBC News. "We houden de blokkade in stand."

Trump reageerde op een bericht van het Iraanse persbureau Tasnim. Dat meldde dat Iraanse onderhandelaars de contacten met de Amerikanen stilleggen. Dat gebeurt uit protest tegen de aanhoudende bombardementen in Libanon, waar Israël het pro-Iraanse Hezbollah aanvalt.

De Iraanse regering heeft niet bevestigd dat onderhandelingen met de Verenigde Staten worden gestaakt. Wel benadrukte de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken op sociale media dat Libanon ook onder het bestand valt tussen zijn land en de VS.

"Een schending op één front is een schending van het staakt-het-vuren op alle fronten", schreef minister Abbas Araghchi. "De VS en Israël zijn verantwoordelijk voor de gevolgen van elke schending."