Lenny Kuhr heeft tijdens haar afscheidsconcerten moeite gehad haar emoties onder controle te houden. De 76-jarige zangeres realiseerde zich naar eigen zeggen goed dat ze haar nummers voor de laatste keer zong, vertelt ze in gesprek met het ANP. "Dat moet je meteen weer loslaten, anders kun je het lied gewoon niet zingen."

Kuhr legt uit dat het als zangeres belangrijk is om persoonlijke emoties onder controle te houden, om bijvoorbeeld blokkades in de stem te voorkomen. "Ik vond het wel moeilijk om die kunst toe te passen in deze laatste maanden. Zodra ik sprak, voelde ik een brok in mijn keel. Ik voelde die tranen komen", zegt Kuhr terwijl ze volschiet. "Dus het zingen ging goed, maar erover praten was gewoon echt een martelgang."

Zondag, tijdens haar laatste optreden in Utrecht, kreeg Kuhr wederom te maken met pro-Palestijnse demonstranten. Hoewel de zangeres normaliter graag de verbinding opzoekt, koos ze er bewust voor om het gesprek deze keer niet aan te gaan. "Als ik voor de allerlaatste keer zo'n concert geef, wil ik me echt daarop concentreren. Ik druk me uit in mijn liedjes en ik heb niet de behoefte om mij nu uit te gaan drukken tegen mensen die tegen mij zijn." Ze betreurt het echter wel dat enkele fans door het protest niet meer naar binnen durfden. "Dat waren mensen die heel graag bij het concert hadden willen zijn. Dat vond ik erg voor die mensen", aldus Kuhr.

Dubbel gevoel

Al met al blikt de zangeres met een "gelaagd" gevoel terug op de voorstelling. "Het is heel goed gegaan. Ik had alleen moeite met mijn allerlaatste kleine toespraakje", deelt ze. "De reden waarom is absoluut niet vrolijk. En dat besef ik heel erg goed", zegt Kuhr, die van mening is dat Joden in Nederland niet veilig meer zijn. Ze noemt het dan ook "ontzettend pijnlijk" om afscheid te moeten nemen, maar blikt "heel dankbaar" terug op haar carrière. "Het houdt altijd een keer op natuurlijk. Ik ben nu 76 en het is wonderlijk dat ik dit zo lang heb kunnen doen."

Kuhr raakte bekend door haar nummer De Troubadour, waarmee ze in 1969 het Eurovisie Songfestival won. In totaal maakte de zangeres tijdens haar carrière meer dan 35 albums en veel bekende liedjes, zoals Visite en Maar Ja. Eerder dit jaar maakte ze bekend met haar man te verhuizen naar Israël, waar haar kinderen en kleinkinderen wonen. Zij beëindigde haar carrière vanwege de gezondheid van haar echtgenoot, maar ook vanwege het "toenemende antisemitisme in Nederland".