Trump: Iran moet ook beloven geen kernwapens te kopen

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Iran niet alleen belooft dat het geen kernwapens ontwikkelt, maar ook dat het land in de toekomst geen kernwapens zal kopen van andere landen. Volgens Trump moet die garantie ook in een deal met Iran staan.

"Ze hebben al toegegeven dat ze geen kernwapens zullen hebben", zegt Trump in gesprek met NBC News. "Er stond een clausule in dat ze geen kernwapens zullen ontwikkelen. En iedereen was daar heel blij mee, behalve ik. Want wat gebeurt er als ze die aanschaffen?"

Volgens Trump verzetten de Iraniërs zich eerst tegen zijn eis, maar hebben ze zich er nu bij neergelegd. De Amerikaanse president stelt dat een deal nu "heel dichtbij" is, al heeft hij dat de afgelopen weken al vaker beweerd.