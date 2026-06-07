Het Zweedse hof staat zondag stil bij het feit dat het tachtig jaar geleden is dat koning Carl Gustaf werd gedoopt. Op Instagram deelt het paleis oude zwart-witfoto's van de ceremonie.

"Om hem heen stond een heel koninkrijk, dat net uit de schaduw van de oorlog was gestapt, vol dankbaarheid en verwachting", staat in het bijschrift van de foto's. De nu 80-jarige Carl Gustaf werd gedoopt door aartsbisschop Erling Eidem en had negen peetouders. "In zijn dooprede benadrukte de aartsbisschop dat de kleine prins zegeningen nodig had, zowel als mens als met het oog op de verheven taak die hem op een dag te wachten zou staan."

De doop vond plaats in de paleiskapel. De verheven taak waar de aartsbisschop over sprak, was het koningschap dat Carl Gustaf in 1973 op zich nam. Hij is daarmee de langst regerende monarch van Zweden.