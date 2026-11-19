BERLIJN (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft ingebeld bij de top van bondgenoten van Oekraïne donderdag in Berlijn. Trump, die even daarvoor een ontmoeting had met de Russische president Vladimir Poetin en de Chinese president Xi Jinping, toonde zich volgens ingewijden weer erg overtuigd dat Poetin uit is op vrede.

Twee diplomaten bevestigen dat Trump opnieuw zijn optimisme uitsprak over de Russische bereidheid vrede te sluiten. Maar de Britse premier Andy Burnham beluisterde Trump naar eigen zeggen anders. Trump tekende "zeker geen" overoptimistisch beeld, zei hij na afloop. "In tegendeel, als je het mij vraagt." Als er optimisme was, dan was het over de overeenstemming dat Oekraïne en Europa over hun eigen lot gaan. Trump zou volgens Burnham ook aandacht hebben besteed aan het grote bloedvergieten dat de door Rusland begonnen oorlog dagelijks nog teweegbrengt.