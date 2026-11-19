NEW YORK (ANP/RTR) - Gegevens van duizenden klanten van Visa, Mastercard en JPMorgan Chase zijn door hackers naar buiten gebracht. De data zijn via een cyberaanval op een externe partij in handen van cyberafpersingsgroep n0n gekomen. Die heeft nu gegevens gepubliceerd.

"Op basis van ons onderzoek tot nu toe denken we dat de aanvallers toegang hebben gekregen tot bepaalde marketinggegevens van die leveranciers", heeft JPMorgan gezegd. De grootste bank van de Verenigde Staten benadert de gedupeerde klanten zelf.

Volgens een analyse door persbureau Reuters gaat het onder meer om ruim 16.000 e-mailadressen van klanten, sommige met telefoonnummers en postcodes. Reuters kon de echtheid van de gegevens echter niet direct vaststellen.

De door de hackers gepubliceerde Visa-gegevens lijken vooral betrekking te hebben op landen in Azië en de Stille Oceaan. De door n0n gelekte Mastercard-gegevens bevatten marketingdata over klanten in Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika, en een klein aantal e-mailadressen van Mastercard-medewerkers.