WEST PALM BEACH (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat zijn land "kleine" aanvallen uitvoert op Iran. Hij reageerde daarmee op berichten over een nieuw bombardement op dat land na de Amerikaanse verkiezingen van deze week.

Op het eiland Qeshm in de Straat van Hormuz waren volgens Iraanse media twee projectielen ingeslagen. Onduidelijk is of dat heeft geleid tot schade of slachtoffers.

Trump kreeg voor de camera een vraag over mogelijke nieuwe aanvallen en zei eerst dat hij daar niet over wilde praten. De president vertelde vervolgens toch dat de Iraniërs een luchtafweersysteem hadden neergezet dat snel was uitgeschakeld. "Dat deden we in ongeveer vijftien minuten. Of misschien in vijf minuten." Hij trad verder niet in detail.

De VS hebben het eiland al eerder bestookt. In Amerikaanse media circuleerden voor de midterms berichten dat de VS en Israël werkten aan plannen om de strijd tegen Iran na de verkiezingen te kunnen hervatten.