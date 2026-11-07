De Deense koningin Mary noemt het "van vitaal belang" dat de wereld binnenkort samenkomt in Turkije voor de internationale klimaattop. Op Instagram blikte de vorstin vooruit op wat er van 9 tot en met 20 november allemaal besproken wordt in Antalya.

"Zondag reis ik naar Turkije om deel te nemen aan de klimaattop COP31", schreef Mary vrijdagmiddag zelf bij een reeks foto's. Ze sprak die dag met Inger Andersen van de Verenigde Naties over de "vrij ontmoedigende conclusies" uit het nieuwe klimaatrapport van de VN. Hieruit blijkt onder meer dat het gestelde doel om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden waarschijnlijk niet wordt gehaald. Toch zijn er ook lichtpuntjes, meent de Deense koningin.

"Een andere conclusie uit het rapport is dat technische ontwikkeling en groene oplossingen ook de verwachtingen overtreffen. En dat is goed nieuws", stelt Mary. "In de komende weken komt de wereld bijeen in Turkije om zich te richten op de klimaatagenda en samen over de landgrenzen heen tot overeenstemming en oplossingen te komen. Het is van vitaal belang dat we dit doen, en dat we het samen doen."