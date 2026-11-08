WASHINGTON (ANP) - Donald Trump zegt dat de uitslag van de midtermsverkiezingen van dinsdag, waarbij zijn Republikeinse Partij de controle over het Congres verloor, een "enorme stap terug in de geschiedenis" voor de Verenigde Staten betekent.

Volgens de Amerikaanse president blijkt dit onder meer uit de aandelenmarkt die onder hem "als een raket omhoog" zou zijn geschoten. Na de verkiezingsuitslag "incasseerde de aandelenmarkt op één dag een verlies van 3 biljoen dollar (bijna 2,7 biljoen euro)", aldus Trump op zijn socialemediaplatform Truth Social. "Maar niet gevreesd: we komen terug, GROTER EN STERKER DAN OOIT TEVOREN!", vervolgt hij.

De aandelenbeurzen in New York stegen direct na de verkiezingen fors, omdat de ruime overwinning van de Democraten de hoop voedde bij beleggers dat de oorlog met Iran snel kan eindigen. Een dag later maakte Wall Street zijn slechtste beursdag sinds april vorig jaar door. Beleggers vrezen dat de Democratische overwinning grote gevolgen kan hebben voor de opmars van AI, omdat mogelijk strengere regels volgen.