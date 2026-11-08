KHARTOEM (ANP/RTR/AFP) - Het Soedanese leger heeft de voormalige hooggeplaatste islamistische functionaris Ahmed Haroun gearresteerd, melden functionarissen van zijn partij. Haroun was voorzitter van de voormalige regeringspartij National Congress Party (NCP) van de afgezette dictator Omar al-Bashir. Hij zat jarenlang ondergedoken, onder meer omdat hij wordt gezocht door het Internationaal Strafhof (ICC).

Haroun wordt in verband met vermeende oorlogsmisdaden en genocide in de regio Darfur, die begin jaren 2000 plaatsvonden. Zelf heeft hij de beschuldigingen afgedaan als politiek gemotiveerd.

Nadat Al-Bashir in april 2019 na grootschalige protesten uit de macht werd gezet, werd Haroun ook al opgepakt. Hij zat tot 2023 vast, maar bij het uitbreken van de oorlog tussen het Soedanese leger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) wist hij uit de gevangenis te ontsnappen.

Na zijn ontsnapping hield Haroun zich relatief stil, totdat hij vrijdag een uitgebreid podcastinterview gaf.