WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump wilde nog niet bevestigen of er een livestream komt van een omstreden executie begin december. "Daar moet nog een beslissing over worden genomen", zei Trump vrijdagavond tegen verslaggevers.

De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth kondigde donderdag aan dat de executie van Nidal Malik Hasan op 3 december "voor iedereen" te bekijken moet zijn. Medewerkers van het Pentagon meldden daarop aan Amerikaanse media dat er plannen zijn voor een livestream. De militaire psychiater van Palestijnse komaf schoot in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas dertien ongewapende militairen dood en verwondde 32 anderen.

Trump zei tegen verslaggevers dat de ter dood veroordeelde ex-militair "volkomen gek" is en daarom het vuurpeloton verdient.

Er is veel kritiek op het plan om de executie publiekelijk uit te zenden. De Nederlandse premier Rob Jetten noemde het idee "absurd". Het mensenrechtenbureau van de VN sprak van een "openbare terechtstelling" en "een vorm van marteling".