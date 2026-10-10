Carrie ten Napel heeft lang getwijfeld over het presenteren van het programma Sterren op het Doek, dat voorheen werd gepresenteerd door Özcan Akyol. In een interview met De Telegraaf zegt de presentatrice dat zij haar voorganger bij het programma een bericht van die strekking heeft gestuurd.

Akyol presenteerde het programma niet meer na een conflict met Omroep MAX-baas Jan Slagter. In het interview zegt Ten Napel dat zij haar voorganger heeft geprobeerd te bellen, maar dat hij daar geen ruimte voor had. "Voor hem is dit een gesloten boek, wat ik snap. Ik heb hem in een berichtje laten weten dat ik lang heb getwijfeld om dit over te nemen, omdat ik vind dat het niet netjes is gegaan", zegt ze over het afscheid van 'Eus' bij het programma.

Volgens Ten Napel kwam de vraag om het programma te presenteren ook snel na de aankondiging dat haar talkshow Carrie op Vrijdag vanwege bezuinigingen zou stoppen. "Dan ga je niet ineens instappen in een programma dat van een ander is geweest." Ze heeft toch ja gezegd, omdat ze het als een uitdaging ziet "om als interviewer langere gesprekken te voeren". Ook zegt ze dat het op de set vaak over Eus gaat. "Ik heb een paar afleveringen met hem ter inspiratie gekeken, maar uiteindelijk moet ik mijn eigen sausje eroverheen gooien." De nieuwe reeks met Ten Napel is naar verwachting in het voorjaar van 2027 te zien.

Overigens werd later bekend dat Carrie op Vrijdag toch door zou gaan. De talkshow is vanaf volgende week weer terug.