Trump prijst Graham bij herdenkingsbijeenkomst als 'legende'

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de overleden senator Lindsey Graham een laatste eer bewezen bij een herdenkingsceremonie. Trump prees zijn partijgenoot als een "legende" en "echt een geweldige politicus".

"Zo goed als iedereen, Republikein of Democraat, vond Lindsey aardig", zei Trump tijdens een toespraak in de Washington Cathedral. "Of nou ja, niet iedereen, maar dat klinkt goed."

Trump somde een aantal goede eigenschappen van Graham op en gaf een kort overzicht van zijn loopbaan, die begon bij de luchtmacht. Volgens Trump was Graham ook een groot voorstander van alle oorlogen die de Verenigde Staten door de jaren heen hebben uitgevochten.

Trump en Graham waren niet altijd goede vrienden. De president haalde een anekdote aan uit 2015, toen ze het tegen elkaar opnamen bij de Republikeinse voorverkiezingen. "Hij had iets naars gezegd en dus deed ik iets wat ik niet had moeten doen: ik deelde zijn telefoonnummer met de miljoenen mensen die toevallig keken."