Reuters: regering-Trump gaat verbod instellen op Chinese robots

WASHINGTON (ANP/RTR) - De regering-Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. De Verenigde Staten willen met een importverbod de Amerikaanse ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid.

Ook zijn de beperkingen gericht op het terughalen van groei naar eigen bodem. Het gaat onder meer om een importstop voor Chinese mensachtige en vierpotige robots, evenals omvormers. Die laatste worden gebruikt om hernieuwbare energiebronnen en batterijen te koppelen aan elektriciteitsnetwerken en datacenterapparatuur.

"De president heeft duidelijk gemaakt dat de Verenigde Staten moeten beschikken over onafhankelijke en veilige toeleveringsketens voor cruciale en opkomende technologieën, zoals robotica en omvormers," aldus een anonieme regeringsfunctionaris tegenover Reuters.