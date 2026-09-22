Trump roept bij VN op om de druk op Iran op te voeren

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft opgeroepen om de druk op Iran op te voeren. Hij deed dat in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, ten overstaan van vertegenwoordigers en leiders uit de hele wereld. Andere landen moeten Iran volgens hem economisch onder druk zetten.

Trump heeft "een groot besluit te nemen", zei hij in New York. "Wordt een deal gesloten met Iran, waarmee ze het land veel grootser kunnen opbouwen en maken dan het ooit is geweest? Misschien wel een van de grootste van het Midden-Oosten of zelfs de wereld. Of vernietig ik de Islamitische Republiek?"

Trump zei nog steeds een deal te willen sluiten met Iran, en die ook "direct na de verkiezingen" te verwachten. Hij doelde daarmee op de midterms, waarbij Amerikanen begin november stemmen voor het Huis van Afgevaardigden en ongeveer een derde van de Senaat. Iran zou volgens hem afwachten hoe Trumps partij het doet bij die verkiezingen.

Internationaal Strafhof

Trump begon zijn toespraak met een opsomming van zaken die er volgens hem beter voorstaan dan voor zijn presidentschap. Hij had het onder meer over de staat van de economie, de krijgsmacht en de bewaking van de Amerikaanse landsgrenzen. De president stond verder onder meer stil bij de oorlog in Oekraïne, het Amerikaanse militaire optreden in Venezuela en de drugsmisdaad in Latijns-Amerika. Hij sprak dreigende taal over Cuba, waarna de Cubaanse delegatie de zaal verliet.

De president riep alle landen die lid zijn van het Internationaal Strafhof in Den Haag op om zich daaruit terug te trekken. Ook uitte hij kritiek op verschillende VN-organisaties en sprak hij zich uit tegen regulering van AI, dat hij voortaan "superintelligentie" zei te noemen.