Marius Borg Høiby niet naar uitvaart prinses Astrid

Marius Borg Høiby is woensdag niet aanwezig bij de uitvaart van de Noorse prinses Astrid. De zoon van koningin Mette-Marit heeft daarvoor geen toestemming gevraagd, meldt de Noorse krant Nettavisen.

Høiby zit momenteel in voorarrest in afwachting op de behandeling van het hoger beroep van zijn strafzaak. Die mag hij sinds deze zomer wel thuis onder elektronisch toezicht uitzitten.

Eerder deze maand was Høiby wel bij de uitvaart van zijn stiefopa koning Harald. Hij had daarvoor speciale toestemming gekregen.

Bij het afscheid van Astrid, de zus van koning Harald, zijn onder anderen koning Haakon, koningin Mette-Marit, kroonprinses Ingrid Alexandra en koningin Sonja aanwezig.