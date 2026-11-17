MANILLA (ANP/DPA) - Donald Trump haakte dinsdag kort aan bij de ASEAN-top in Manilla, die vlak na zijn aankomst eindigde. Tijdens een slotdiner beloofde de Amerikaanse president de leiders van de ASEAN-landen dat de Verenigde Staten zijn regionale partners altijd zal blijven steunen.

"Ik ben hier vandaag omdat Amerika zich sterk inzet voor het succes, de soevereiniteit en de welvaart van onze vele vrienden en partners, van wie velen nu aan deze tafel zitten, onze partners in deze regio", zei hij. "We staan ​​altijd achter jullie."

De ASEAN-landen waren sinds zondag in de Filipijnse hoofdstad bijeen om te praten over regionale kwesties, zoals territoriale geschillen in de Zuid-Chinese Zee, de burgeroorlog in Myanmar en wereldwijde conflicten die invloed hebben op de energiezekerheid in de regio.

"De 49e ASEAN is afgelopen, maar we hebben de leiders gevraagd nog even te blijven zodat we deze ASEAN-VS-top kunnen houden", zei de Filipijnse president Ferdinand Marcos jr. voorafgaand aan het diner met Trump.