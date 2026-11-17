BREDA (ANP) - Audax, het moederbedrijf van boekwinkelketen Bruna, krijgt mogelijk meer tijd om afspraken te maken met schuldeisers. Veel schuldeisers en leveranciers van Audax hebben geen bezwaar tegen een afkoelingsperiode, bleek dinsdag tijdens een zitting bij de rechtbank waar de financiële problemen bij het bedrijf werden besproken. Wel willen zij duidelijke afspraken en voorwaarden, bijvoorbeeld over betalingen.

Bij de zitting waren ruim tien schuldeisers en leveranciers aanwezig, waaronder distributiebedrijf CB, PostNL, Staatsloterij en verschillende uitgevers. Op tafel lag onder meer de vraag of de afkoelingsperiode verlengd moet worden, wat Audax de kans zou geven zijn voortbestaan veilig te stellen. De rechter in Breda had Audax begin deze maand al een voorlopige adempauze gegund.

Verschillende partijen stelden dat zij erbij zijn gebaat als Audax, waar bijvoorbeeld ook de ReadShop en distributiebedrijf Betapress onder vallen, blijft voortbestaan. "We gaan niet onze branche om zeep helpen", aldus een van de uitgevers.

Kortere afkoelingsperiode

Sommige belanghebbenden pleitten voor een kortere afkoelingsperiode. Ook werd gevraagd om een observator, die erop toeziet dat een eventueel akkoord ook in het belang van de schuldeisers is. Daarnaast wierpen sommigen op dat de informatievoorziening tekortschiet aan de kant van Audax en benadrukten zij niet benadeeld te willen worden.

"De verzochte afkoelingsperiode stelt Audax in staat om de ingestelde weg naar herstel te vervolgen", zei de advocaat van het winkel- en uitgeefbedrijf. Audax ziet verschillende mogelijkheden voor een akkoord en noemt het "niet uitgesloten" dat schuldeisers volledig of bijna helemaal worden terugbetaald. Het concern heeft ook al een regeling in het leven geroepen waarbij uitgevers een voorschot krijgen op de betalingen voor nieuwe leveringen.

Kort geding

Audax stelt ook dat als één vennootschap omvalt, dat leidt tot problemen binnen het hele bedrijf. "Het maakt dat de overleving van alle onderdelen van de groep beter is voor iedere schuldeiser bij iedere vennootschap", benadrukt de advocaat.

Ook bestuurlijk gezien is het onrustig bij Audax. Voor de oorzaak van de problemen wijst Audax onder meer naar de nieuwe eigenaren, verenigd in Lector Capital. Dat consortium zou 8,6 miljoen euro aan financiering hebben toegezegd, maar dit nooit hebben overgemaakt. Audax heeft een kort geding aangespannen om dit geld alsnog te krijgen. De datum daarvan is nog niet bekend.