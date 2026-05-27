Trump voegt oud-justitieminister Bondi toe aan AI-adviescommissie

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd tot lid van een adviescommissie van het Witte Huis die zich richt op kunstmatige intelligentie. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios.

Bondi werd begin april ontslagen door Trump. Ze was onder vuur komen te liggen door de manier waarop de dossiers over zedendelinquent Jeffrey Epstein werden vrijgegeven. Ook Trump zou ontevreden zijn geweest over haar aanpak. Daarnaast zou hij hebben gevonden dat Bondi niet genoeg achter zijn politieke tegenstanders was aangegaan.