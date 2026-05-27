Samsung-medewerkers ontvangen miljoenenpremies voor chipproductie

SEJONG (ANP) - Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers bij het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung hebben een akkoord goedgekeurd waarin de chipmedewerkers gigantische premies worden beloofd.

De vakbonden hadden gedreigd met een staking van 18 dagen. Die is door het akkoord afgewend. Samsung belooft om de komende tien jaar 10,5 procent van de winst van het bedrijf in de vorm van aandelen uit te keren aan alle medewerkers die op de halfgeleiderafdeling werken.

De deal is wel afhankelijk van de winsten die het bedrijf de komende jaren maakt. Om aanspraak te maken op de bonus moet de chipafdeling jaarlijks zo'n 132 miljard dollar opbrengen, aldus het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Na 2028 wordt de winstverwachting bijgesteld naar de helft van dat bedrag.

Voor een deel van de personeelsleden, zo'n 28.000 volgens Yonhap, betekent het akkoord dat ze meer dan een half miljoen dollar per jaar aan bonussen kunnen opstrijken. In totaal kunnen 78.000 van de 125.000 medewerkers in Zuid-Korea van de overeenkomst profiteren.

De deal werd door 73,7 procent van de leden van de twee grootste vakbonden goedgekeurd.