WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft het hooggerechtshof om toestemming gevraagd voor het beperken van het poststemmen. Een lagere rechter blokkeerde zijn plannen, maar Trump wil dat het hoogste hof die beperking toch toestaat, voor de tussentijdse verkiezingen van november.

Trump stapte al eerder naar het hooggerechtshof over het stemmen per post en kreeg toen goedkeuring om zijn nieuwe regels door te zetten. Maar omdat het hof nog de mogelijkheid openliet voor nieuwe rechtszaken, kon een lagere rechter de plannen opnieuw blokkeren. Nu moet het hooggerechtshof zich daarom opnieuw uitspreken.

De president probeert al jaren om het stemmen per post te stoppen. Volgens hem zijn die briefstemmen fraudegevoelig. Trump beweert dat hij daardoor de verkiezingen van 2020 heeft verloren van Joe Biden, maar heeft daar nooit bewijs voor geleverd. Amerikaanse media hebben zijn claims over die fraude weerlegd.