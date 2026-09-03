Ryan Reynolds zou graag een cameo, een klein bijrolletje, willen spelen in de HBO Max-serie Lanterns. De acteur speelde de superheld Green Lantern in 2011 in zijn eigen film, maar stak daar in de loop der jaren in interviews en gesprekken geregeld de draak mee vanwege de tegenvallende opbrengst en recensies.

"Ik zou daar dolgraag een cameo in hebben", zei de Canadees tegen Entertainment Tonight over de serie met Aaron Pierre en Kyle Chandler in de hoofdrollen. "Ik heb zo veel geleerd van het maken van die film. Ik heb mijn hele carrière te danken aan die film, daar heb ik alles aan te danken."

Green Lantern, waarin onder anderen ook Reynolds' latere vrouw Blake Lively speelde, werd overwegend negatief ontvangen door filmcritici. De superheldenfilm had een budget van 200 miljoen dollar en leverde in de bioscopen slechts 237 miljoen dollar op. Het was de bedoeling dat de film de opmaat zou zijn naar een niversum van superhelden als Superman en Batman, maar door de tegenvallende resultaten besloot Warner Bros. daar destijds van af te zien.