WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president zei na de aanval van Iran op Israël dat hij Benjamin Netanyahu zal vragen af te zien van wraak. Dat verklaarde Donald Trump tegenover nieuwssite Axios. Het telefoongesprek tussen de president en de Israëlische premier zou inmiddels hebben plaatsgevonden.

"Ze hebben allebei hun lol gehad", zou Trump hebben gezegd tegen een verslaggever van Axios. "Israël heeft zijn aanval gehad en Iran ook. We zitten niet te wachten op nog één." Ook zei hij: "De Iraanse aanvallen hebben niemand schade berokkend. Hopelijk gaat Israël niet terugslaan."

De raketaanval van zondag was de eerste van Iran tegen Israël sinds het staakt-het-vuren op 8 april van kracht werd.