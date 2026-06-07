Hayley Atwell speelt in de aanstaande reboot van de videogame Fable de rol van slechterik Isabel. Dat werd zondag bekendgemaakt tijdens de Xbox Showcase. Bovendien kreeg de eerder uitgestelde game een definitieve releasedatum, namelijk 23 februari 2027.

De 44-jarige actrice is vooral bekend van haar rol als Peggy Carter in meerdere films en series van Marvel. "Isabel is een gedreven, sterke heldin op een missie die een tragisch onrecht wil rechtzetten", zei Craig Owens van de ontwikkelaar over het personage van Atwell. "Isabels overtuiging dat ze niet alleen het juiste doet, maar het feit dat ze alle schade die ze onderweg aanricht weer ongedaan kan maken, maakt haar tot een machtige, gevaarlijke vijand."

In Fable hebben spelers de controle over hun eigen personage, dat uitgroeit tot een held in het magische land Albion. Gamers kunnen daarbij zelf bepalen hoe hun held eruitziet of hoe deze zich ontwikkelt en welke wapens hij of zij gebruikt. De eerste Fable kwam uit in 2004 op de Xbox en pc. De hoofdserie kreeg in 2008 en 2010 een opvolger met Fable II en III. Met de reboot komt de game voor het eerst ook uit op de console van de concurrent Sony, de PlayStation 5.