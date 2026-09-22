Trump: VS spraken in New York ruim drie uur met Iran

NEW YORK (ANP/AFP) - Amerikaanse functionarissen hebben gesproken met een afvaardiging van Iran, heeft president Donald Trump gezegd. "De ontmoeting duurde drie uur", aldus Trump. Het overleg zou "heel goed" zijn verlopen.

De ontmoeting vond plaats in de marge van de bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Trump had daar niet veel eerder nog gedreigd dat hij Iran mogelijk zou vernietigen.

Trump vertelde over het overleg tijdens een persbijeenkomst met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Trumps gezant Steve Witkoff, die daar ook bij aanwezig was, zei een "heel goed gevoel" te hebben over de gesprekken.

Volgens de Amerikaanse president volgt er snel nog een gesprek met de Iraanse delegatie. "Ze hebben er nog een gepland staan in de zeer nabije toekomst."