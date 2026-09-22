Casparij en City beginnen Champions League met 2-2 bij Bayern

MÜNCHEN (ANP) - Kerstin Casparij is de Champions League met haar club Manchester City begonnen met een 2-2-gelijkspel bij Bayern München. De Oranje-international maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt, waardoor haar ploeg op een 2-0-achterstand kwam. Door doelpunten van Beth Mead en Carlotta Wamser pakte City alsnog een punt.

Casparij's ploeggenoot Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoensstart bij City vanwege een knieblessure. Bij Bayern München zat de Nederlandse Sophie Proost op de bank. Casparij is net als Miedema genomineerd voor de Gouden Bal, de prijs voor beste voetbalster van de wereld.

De Champions League bestaat bij de vrouwen uit achttien ploegen die in de competitiefase elk zes tegenstanders treffen. Landskampioen PSV en nummer 2 van de Eredivisie Ajax wisten zich niet te plaatsen voor het hoofdtoernooi; zij staan woensdag net als Feyenoord in de laatste voorronde van de Europa Cup.