WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft in gesprek met Axios gezegd dat hij de economische druk op Iran wil laten oplopen. Vorige week dreigde Trump nog met een hervatting van de aanvallen op Iran, maar nu lijkt hij een andere strategie te kiezen.

"We houden Iran gewoon in de gaten", zei Trump tijdens het telefoongesprek met de nieuwssite. "Met zijn enorme inflatie en het feit dat ze geen geld hebben." Volgens de Amerikaanse president staat de Iraanse economie er erg slecht voor en is er te weinig geld om de militairen te betalen. Dat zou onder meer komen door de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz voor Iraanse schepen. Iran laat andersom ook vrijwel geen andere schepen door de belangrijke zeestraat.

Trump zei ook dat er op dit moment maar "half" onderhandeld wordt met Iran en dat de Verenigde Staten het verloop daarvan rustig afwachten. "Het komt wel goed. Het komt altijd goed. Het is net als een schaakspel."