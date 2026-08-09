PARIJS (ANP/AFP) - Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft in Parijs een contract voor drie jaar getekend, meldt PSG.

"Ik ben heel vereerd om terug te keren bij Paris Saint-Germain", zei Digne, die eerder tussen 2013 en 2015 voor de club speelde. "Ik ben bijzonder onder de indruk hoe de ploeg zich heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren en kan niet wachten om aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen."

Digne kan woensdag zijn debuut maken voor Paris Saint-Germain, als de winnaar van de Champions League het in Salzburg in de strijd om de Europese Super Cup opneemt tegen zijn oude club Aston Villa, die vorig seizoen de Europa League won.