Trump wil in plaats van concert op verjaardag VS zelf speechen

WASHINGTON (ANP) - President Donald Trump is klaar met alle ophef rond de concertreeks ter ere van het 250-jarig bestaan van de VS. In een bericht op Truth Social laat hij weten in plaats van dat evenement mogelijk woensdag op The National Mall in Washington een "Amerika is terug-bijeenkomst" te willen houden.

Zijn wens om de stekker uit de zogeheten 'Great American State Fair' te trekken komt nadat een aantal artiesten eerder deze week hun optredens om politieke redenen had afgezegd. Het evenement zou volgens hen vooral een ode aan Trump dreigen te worden.

"Ik wil geen zogenaamde 'artiesten' die veel te veel geld verdienen en niet gelukkig zijn", aldus Trump. Hij zegt dat hij het ontstane gat door de afzeggingen zelf wil opvullen door een "belangrijke toespraak te houden", waarmee hij "het land opzweept".

Het evenement zou plaatsvinden van 25 juni tot en met 10 juli. De volksvertegenwoordiging van de Amerikanen in de toenmalige Britse koloniën riep 4 juli 1776 de onafhankelijkheid uit.