Wielrenster Wiebes pakt roze na zege in eerste etappe Giro

RAVENNA (ANP) - Wielrenster Lorena Wiebes is de eerste draagster van de roze leiderstrui in de Ronde van Italië voor vrouwen. De 27-jarige Nederlandse topsprintster van SD Worx-Protime was na de eerste etappe over 139 kilometer veruit de snelste van het peloton in de straten van Ravenna.

De Italiaanse Elisa Balsamo en de Ierse Lara Gillespie eindigden op de tweede en derde plaats. Voor Wiebes was het in totaal haar zesde ritzege in de Giro, die ze drie keer eerder reed. Vorig jaar was ze ook de eindwinnares van het puntenklassement.

Het parcours langs de Adriatische kust telde amper hoogtemeters, waardoor een massasprint werd verwacht. Een vroege vlucht met drie Italiaanse rensters kreeg een paar minuten voorsprong, maar zij werden al op 50 kilometer van de finish ingelopen door het peloton. De Britse Cat Ferguson van Movistar moest als eerste renster deze Giro opgeven, na een vroege valpartij in het peloton.

Zondagrit

"Dit is de best mogelijke start", zei Wiebes na afloop in het flashinterview. "Een etappewinst en de roze trui, meer hadden we niet kunnen wensen. De ploeg heeft me perfect begeleid. Ik hoefde het alleen nog maar af te maken. Het zal geweldig zijn om morgen in deze trui te rijden."

Zondag staat er met een rit over 156 kilometer tussen Roncade en Caorle opnieuw een vlakke etappe op het programma. De Ronde van Italië duurt tot en met volgende week zondag. Elisa Longo Borghini won de laatste twee edities van de Giro. De 34-jarige Italiaanse doet dit jaar opnieuw mee.